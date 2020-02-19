Трамп сократил срок заключения Рода Благоевича

19.02.2020, 9:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник сократил срок заключения Роду Благоевичу, бывшему губернатору-демократу штата Иллинойс, который был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Белого дома.

«Да, мы смягчили приговор Роду Благоевичу. Он отсидел восемь лет в тюрьме – долгий срок», – сказал президент во время беседы с журналистами на борту его самолета по пути в Лос-Анджелес.

По версии обвинения, Род Благоевич пытался «продать» место в Сенате от штата Иллинойс, освободившееся после того, как сенатор Барак Обама был избран президентом в 2008 году.

Благоевич, который в 2010 году, находясь под следствием, участвовал в реалити-шоу Трампа «Кандидат», был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в мошенничестве и вымогательстве взятки. Его отстранили от должности губернатора в 2009 году.

Род Благоевич оказался в числе четырех граждан США, тюремные сроки которых были сегодня сокращены Дональдом Трампом. «Президент смягчил приговоры четырем лицам, которые выплатили свои долги обществу и, находясь в заключении, работали над тем, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих», – говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, сегодня Трамп полностью помиловал семь человек, в том числе бизнесмена Эдварда Де Бартоло-младшего, финансиста Майкла Милкена, предпринимателя Ариэля Фридлера и бывшего комиссара управления полиции Нью-Йорка Бернарда Керика.

Благоевич на свободе

Вечером во вторник агентство Associated Press сообщило о том, что Род Благоевич вышел на свободу.

Ожидалось, что бывшего губернатора освободят вскоре после президентского помилования, однако официального подтверждения этой информации до последнего момента не было. В подобных случаях освобождение из мест заключения может занимать порой до 24 часов.

Ранее президент Трамп в беседе с журналистами отметил, что наказание, назначенное Благоевичу, было излишне строгим. Экс-губернатора приговорили к 14 годам заключения за коррупционные преступления.

«Так что он сможет вернуться домой к своей семье. Это был невероятно строгий, нелепый приговор, как по моему мнению, так и по мнению многих других людей», — добавил президент.