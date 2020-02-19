Компания BMW показала новый 330e Touring с полным приводом

19.02.2020, 9:14, Новости дня

Накануне состоялся выход обновленной гибридной модификации BMW 330e Touring.

Известно, что специалисты баварской марки применили под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 181 л.с., а также электрическую установку, которая выдает 67 л.с. мощности. Вместе с тем при таких характеристиках разгон до 100 км в час составляет 6 секунд, а предельный лимит скорости ограничен на уровне 219 км в час. В ходе анонса указано, что на электротяге станет возможным преодолеть 34 километра.

Достоинством модели BMW 330e Touring указан смешанный расход топлива порядка 2 литра на 100 км. Для полного заряда батареи понадобится около 3,5 часов. Данный автомобиль имеет ассистента парковки, спутниковую навигацию и ряд других продвинутых опций.