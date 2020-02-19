Уникальный внедорожник на базе Porsche 911 выставлен на продажу

19.02.2020, 9:14, Новости дня

Классическое немецкое купе Porsche 911 представили в более эксклюзивном исполнении, которое продемонстрируют на ближайшем шоу SEMA-2017.

Вместе с тем главным достоинством предложенной новинки является повышенная проходимость, позволяющая преодолевать любые препятствия на дорогах. Данную модель намерены практически сразу после создания реализовать через аукцион. Мероприятие состоится уже сегодня и стоимость указанного автомобиля составит около 23,7 тысяч долларов в стартовом исполнении. Предложенная версия Porsche 911 выпущена в 1969 году, однако доработка коснулась шасси и кузова.

На крыше автомобиля установлена дополнительная линейка освещения. Данная модель имеет спортивный руль и кресла, придающие более агрессивный вид внедорожному купе.