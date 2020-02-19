Гаджеты: Смартфоны-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR совершенно неустойчивы к холоду (6 фото)

19.02.2020, 9:11, Новости дня


Продвижение на рынок смартфонов со складывающимся экраном сопряжено с многочисленными техническими проблемами, что характерно для любой новой технологии. Однако решать технические вопросы должны разработчики на этапе создания устройств, а не выявлять пользователи в процессе эксплуатации новинок. Обе модели смартфонов выполненных в форм-факторе раскладушки: Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR оказались, по заявлению потребителей, не готовы к перепадам температуры.


Смартфон Motorola RAZR после семи дней эксплуатации получил трещину в месте сгиба, а пластиковое покрытие в этом месте отслоилось от экрана. По заявлению владельца смартфон не был подвержен механическим нагрузкам и его не роняли. При этом трещина на покрытии экрана была выявлена после того как смартфон использовали при температуре -2 градуса Цельсия, а затем занесли в теплое помещение. Деформация появилась не сразу, а на следующее утро.

Аналогичные повреждения выявлены и у Galaxy Z Flip. Причем у аппарата от Samsung экран был в таком состоянии сразу же после распаковки и первого сгибания экрана (поставляется смартфон в развернутом виде). При первом же закрывании смартфона владелец услышал характерный треск стекла и увидел трещину. По версии пользователя смартфон получил «переохлаждение» в процессе транспортировки, а затем не выдержал перепада температуры. Компания Samsung провела оперативную замену экрана в тот же день.


Предполагается, что полимеры, присутствующие в покрытиях экранов обеих моделей, не очень эффективно работают в условиях переменных температур, поэтапно снижая или повышая свои прочностные характеристики, что и приводит к разрушению покрытия.



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