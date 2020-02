Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном

19.02.2020, 9:06, Новости дня

Жена 44-го американского президента Барака Обамы Мишель Обама на своей странице в Instagram опубликовала ретро-фото, показав наряд, в котором была на выпускном вечере в школе в 1982 году.

18-летняя Мишель выбрала для выпускного вечера длинное атласное платье розового цвета с глубоким декольте и высоким разрезом.

Throwing it back to my 1982 prom night and this pink satin, polka-dotted dress. If you’re a student or teacher, join the #PromChallenge with @WhenWeAllVote and @MTV and tell us what your school is doing to register students to vote — you could get a free prom for your school! Learn more at prom.mtv.com. You can also help me spread the word by posting your prom photo with #PromChallenge.

«Вы были на выпускном вечере с Ричардом Прайором?» – в шутку прокомментировали фото подписчики, обратив внимание на мужчину, который запечатлен на фото рядом с 18-летней Мишель.

Мишель Лавон Робинсон родилась в 1964 году в Чикаго. В 28 лет вышла замуж за Барака Обаму. Супруги воспитывают двух дочерей – 21-летнюю Малию Энн и 18-летнюю Наташу.

После избрания Барака Обамы 44-м американским президентом Мишель Обама стала 49-й первой леди США.

Американский комедийный актер Ричард Прайор умер в 2005 году от сердечного приступа в возрасте 65 лет. В 1982 году он сыграл главную роль в римейке фильма «Игрушка», встретившись на съемочной площадке с Пьером Ришаром.