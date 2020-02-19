В Украине ожидается потепление до +12 °С

19.02.2020, 9:06, Новости дня

19 февраля температура воздуха на юге Украине достигнет +12 °С. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

«Температура ночью от +3 °С до -2 °С, днем +4…+9 °С, на юге страны до +12 °С. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 °С, днем от -3 °С до +2 °С», – говорится в сообщении.

В Крыму и юго-восточных областях местами будет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

«Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица», – добавили в гидрометцентре.

Ветер будет преимущественно западный, 5–10 м/с.

19 лютого в Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.Вночі та вранці у…

Posted by Український гідрометцентр on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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