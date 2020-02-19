Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы главе российской делегации

19.02.2020, 9:06, Новости дня

Россия обратится с просьбой к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу выступить на экстренно созванном заседании профильного комитета Генассамблеи по вопросу невыдачи американских виз российским делегатам. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, оно состоится в начале следующей недели.

Ситуацию с невыдачей виз он назвал возмутительной. Поэтому РФ попросит Гутерриша прийти и доложить, что происходит с урегулированием этой проблемы, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что работа комиссии ООН по разоружению был перенесена на 10 дней, так как США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову. На организационной встрече планировалось избрать председателя и других должностных лиц на основную сессию комиссии.

В сентябре прошлого года США не выдали визы семи сотрудникам министерства иностранных дел России, а также трем членам делегации, в том числе, сенатору Константину Косачеву. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это возмутительным примером неуважения США членов ООН, а также невыполнения обязательств как принимающей страны.



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