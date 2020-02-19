Число жертв коронавируса в Китае достигло 2004

19.02.2020, 9:06, Новости дня

В Китае число погибших от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 достигло 2004. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению Китая.

Всего в стране по состоянию на начало суток 19 февраля зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

За один день из больниц вышло 1824 человека, которые вылечились. Всего на данный момент излечиться удалось 14 376 пациентам.

94 подтвержденных случая заражения были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге, Макао и Тайване. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах. За сутки произошло 10 новых случаев инфицирования.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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