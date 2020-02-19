Жозе Моуринью: в этом сезона на Сон Хын Мина уже не рассчитываю

19.02.2020, 9:06, Новости дня

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в преддверии матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" заявил, что форвард клуба Сон Хын Мин в текущем сезоне скорее всего уже не сыграет.

"Ситуация с Сон Хын Мином – хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя, – сообщил Моуринью, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. – Будем играть при помощи тех, кто у нас есть".

Южнокорейский футболист получил травму в матче 26-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:2), в котором он оформил дубль, чем принес победу своей команде. После матча пресс-служба "шпор" сообщила, что 27-летний вингер выбыл на неопределенный срок из-за перелома руки. В ближайшие дни Сон Хын Мин перенесет операцию.

Сон Хын Мин перешел в "Тоттенхэм" из "Байера" летом 2015 года за 16 миллионов евро. В текущем сезоне южнокореец в составе "шпор" принял участие в 32 играх во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Лейпциг" состоится в среду, 19 февраля, в Лондоне, начало – в 23:00 по московскому времени.