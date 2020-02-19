Минтруд удвоил число профессий для упрощенного получения гражданства РФ

19.02.2020, 9:06, Новости дня

Минтруд РФ почти в 2 раза увеличил перечень профессий, позволяющие получить российский паспорт в упрощенном порядке, следует из приказа министерства.

С 2015 году действовал перечень из 74 специальностей для ускоренного получения гражданства, а в новом перечне — уже 135 специальностей.

Выросло в 3 раза количество врачебных специальностей (акушерки, хирурги и т.д.), в 1,5-2 раза увеличился спрос на агропромышленных специалистов (агроинженеры, агрохимики, агрономы, мелиораторы, рыбоводы, трактористы, энтомологи и т.д.), и на инженеров различных отраслей (ТЭК, конструктор, электрик, инженер по наладке и т.д.).

Упрощенный порядок получения гражданства могут получить журналисты (корреспондент, ведущий программы, редактор), педагоги, математики, директора по экономике, токари, сварщики, слесари.

В общем порядке перед подачей документов на гражданство иностранцу необходимо прожить в Росси 5 лет с разрешением "вид на жительство".

Получение российского гражданства в общем порядке занимает 7—9 лет.

Для получения гражданства в упрощенном порядке претенденты на российский паспорт не обязаны проживать 5 лет на территории России, а только 1-3 года.



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