Директор Дмитрия Диброва заявил, что обследование ведущего подтвердило микроинсульт

19.02.2020, 9:04, Разное

В результате полного обследования телеведущего Дмитрия Диброва врачи диагностировали у него микроинсульт. Об этом в беседе с представителями СМИ заявил его директор Табриз Шахиди.
По словам официального представителя шоумена, врачи провели полное медобследование 60-летнего ведущего, придя к выводу, что он потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» из-за сердечного приступа. На данный момент Дибров все ещё находится в Боткинской больнице, вероятно, он проведет здесь ещё 1-1,5 недели.

В заключении Шахиди отметил, что самочувствие телеведущего удовлетворительное, сейчас он находится в палате и регулярно созванивается с родственниками и друзьями. К слову, ранее Дибров не подтвердил слухи, что у него был диагностирован инсульт: если бы информация была правдивой, шоумен попросту не смог бы поговорить по телефону с журналистами.



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