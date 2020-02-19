Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином» на 3 месяца

19.02.2020, 9:04, Разное

Футболист Дмитрий Тарасов утвердил контракт с казанским ФК «Рубин». Соглашение будет действительным на протяжении 3 месяцев, затем условия сотрудничества со спортсменом пересмотрят.
За команду из Татарстана спортсмен будет выступать до завершения текущего сезона. На продолжительный период подписывать контракт пока не стали. Данные о соглашении с Тарасовым пресс-центр футбольного клуба опубликовал в Twitter.

Тарасов принимал участие в 2-х сборах команды, один из которых прошёл 9 февраля на территории Турции. В минувшем сезоне Дмитрий Тарасов играл в составе «Локомотива». Суммарно он отыграл с ними 15 матчей. При этом никаких результативных достижений в его игре не заметили.



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