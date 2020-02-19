Станислав Садальский почтил память умершего 20 лет назад Анатолия Собчака и вспомнил драку на его похоронах

19.02.2020, 9:04, Разное

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram почтил память умершего 20 лет назад Анатолия Собчака. Бывший мэр Санкт-Петербурга помог артисту с похоронами брата, за что он был признателен и вспоминает помощь по сегодняшний день.

В одной из недавних публикаций Станислав Садальский разместил фото, сделанное на кладбище возле могилы Анатолия Собчака. Артист вспоминает день похорон бывшего мэра Северной столицы – ажиотаж с авиабилетами из столицы до Петербурга, взлетающие ежеминутно из аэропорта Шереметьево частные самолёты крупных бизнесменов, банкиров и чиновников, ожидание на церемонии прощания президента. По словам Садальского, по протоколу Путин должен был появиться около полудня и многие олигархи пытались воспользоваться ситуацией, лишний раз «покрасовавшись» перед камерами рядом с главой государства. Однако мало кому это удалось, так как президент прибыл на прощание с Собчаком на 2 часа раньше.



Станислав Садальский помнит слова Людмилы Нарусовой, не желавшей видеть на церемонии прощания губернатора Яковлева и обещавшей его лично «вышвырнуть вон». Кстати, чиновник всё же приезжал, но рано утром, поэтому избежал встречи с вдовой. Сам же Садальский в день похорон Анатолия Александровича «напился вусмерть» и дрался с обсуждающими покойного, отмечая, что не мог иначе, так как бывший мэр в своё время откликнулся на его просьбу и помог в сложной ситуации.