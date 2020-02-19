Guardian — на Павленского завели дело за слив секс-компромата на близкого союзника Макрона

19.02.2020, 9:04, Новости дня

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования против российского художника Петра Павленского и его подруги Александре де Таддео, передаёт The Guardian. Их подозревают во вторжении в частную жизнь и в публикации изображений сексуального характера без согласия. Отмечается, что речь идёт о скандале, в результате которого с выборов мэра Парижа снялся кандидат от пропрезидентской партии Бенжамен Гриво.



Reuters

Французские прокуроры начали расследование действий российского художника Петра Павленского и его подруги Александре де Таддео в связи с утечкой интимного видео, на котором запечатлён бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, пишет The Guardian.

Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения во вторжении в частную жизнь и в публикации изображений сексуального характера без согласия изображённых лиц. Речь идёт о скандале, в результате которого в пятницу с выборов мэра Парижа снялся кандидат от пропрезидентской партии Бенжамен Гриво.

Ранее Павленский признался в публикации видео, в котором предположительно фигурирует Гриво, а также скриншоты его текстовых сообщений, адресованных неизвестной девушке. Предполагается, что именно де Таддео в 2018 году Гриво отправил видео интимного характера, которое позже появилось на сайте, созданном Павленским.

Свои действия россиянин, проживающий во Франции, объяснил желанием осудить «лицемерие» женатого политика и отца троих детей, который в своей предвыборной кампании опирался на семейные ценности.

При этом первоначальной причиной задержания художника стало проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Во вторник прокуроры потребовали поместить Павленского под стражу в связи с этим инцидентом.

The Guardian напоминает, что Пётр Павленский прославился своими перформансами, в ходе одного из которых он гвоздём прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве.