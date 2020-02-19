CGTN — Москва вводит временный запрет для китайских граждан на въезд в Россию

19.02.2020, 9:04, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении запрета для китайских граждан на въезд в страну, пишет CGTN. Этот запрет, как отмечается в статье на сайте телеканала, вступит в силу с 20 февраля.



Reuters

Россия решила временно запретить въезд на свою территорию для граждан Китая, пишет CGTN со ссылкой на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина. Запрет вступит в силу в полночь 20 февраля.

Москва идёт на этот шаг из-за «ухудшения эпидемиологической обстановки» в Китае. В РФ на данный момент лишь 19 подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19, и власти таким образом предпринимают шаги с целью не допустить распространения болезни.

В качестве меры предосторожности людей, вернувших в Россию из КНР, отправляли в больницы. Кроме того, большая часть авиарейсов в Поднебесную была приостановлена. Также Москва ранее временно прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР.

Российские власти приостановили выдачу рабочих виз китайским гражданам, обучавшиеся в РФ студенты из КНР не смогут вернуться к учёбе до 1 марта.