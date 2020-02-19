«Сотни людей на свободе думают о вашей судьбе и делают все ради вашей и нашей свободы»

19.02.2020, 9:02, Разное

Кто поддержал фигурантов дела «Сети»*.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес семь приговоров по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Жестокость приговоров, а также игнорирование судом заявлений подсудимых и свидетелей о пытках в ходе следствия вызвали очередной всплеск гражданской солидарности. «Новая газета» публикует отрывки из открытых писем, которые подготовили представители совсем разных сообществ. Среди них: ученые, учителя, театральные критики, мультипликаторы и кинематографисты.

ОБНОВЛЕНО!Открытое письмо книгоиздателей («Новая газета» — поддерживает!)

«Семеро молодых людей стали жертвами чиновников и силовиков, которые хотят управлять страной с помощью вранья, насилия и страха.

Но мы уверены, что у них ничего не получится. Мы выражаем сочувствие и поддержку осужденным.

Мы обращаемся ко всем читателям изданных нами книг, ко всем гражданам РФ — не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу "Сети"».

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Открытое письмо ученых и научных журналистов

«Мы требуем немедленно отменить приговор по делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных жителей несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования».

Открытое письмо студентов

«Дело «Сети» возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов».

Открытое письмо учителей, педагогов и преподавателей

«Подсудимые по делу «Сети» — недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее».

Открытое письмо кинематографистов

«Мы призываем наших коллег и всех неравнодушных жителей РФ высказывать свое возмущение варварскими методами следствия и добиваться пересмотра несправедливого, невероятного в своей жестокости приговора».

Открытое письмо мультипликаторов

«Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе справедливый суд и жизнь в правовом государстве. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали. Мы требуем справедливого расследования!»

Открытое письмо психологов

«Наша профессия помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация — это шок для жителей России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем».

Открытое письмо художников

«Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток. <…> Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно (в периоды осознания ошибок прошлого) самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Они уничтожают общества, нацию, а в конечном итоге государство».

Открытое письмо театральных критиков

«Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию».

Не только открытые письма

Открытые письма оказались не единственным способом выражения несогласия с приговорами.

17 февраля независимые книжные магазины по всей РФ провели забастовку с требованием пересмотра приговоров по делу «Сети». Заявление книготорговцев: «Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить классику, когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту Владимиру Путину с требованием расследовать пытки фигурантов дела «Сети». «Мы требуем проведения объективного расследования пыток в деле «Сети», которое должно закончиться выявлением и наказанием виновных в пытках должностных лиц, и как следствие — пересмотра самого дела «Сети». Для этого нужна личная смелость и политическая воля президента, если он готов слышать голос общества, а не только полностью принимать информацию, которую приносят ему в папочках».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру по поводу дела «Сети». «Как житель и лидер парламентской партии считаю, что представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры,» — пояснил Миронов.

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев посвятил песню фигурантам дела «Сети». «Черно-красный — мой цвет, но он выбран, увы, не мной. Кто-то очень похожий на стены давит меня собой. Я продолжаю петь чьи-то слова, но все же, кто играет мной, а?» — строчки из песни «Воздух», которая была исполнена на фестивале «Чартова дюжина».

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»

*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в РФ