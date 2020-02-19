Сотрудник Минобороны вымогал взятку за согласование скафандров для МКС

19.02.2020, 9:00, Новости дня

Бывший замначальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин вымогал взятку за приемку скафандра, который был необходим на Международной космической станции, пишет «Коммерсант». Кузьмина осудили, но вместо колонии назначили штраф.

Бывший сотрудник Минобороны отвечал за приемку изделий и аппаратуры для подразделений воздушно-космических сил и космической промышленности. В 2018 году он вымогал взятку с представителя АО «НПП «Звезда». Майор требовал деньги в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МК».

Этот скафандр необходим для исследований в открытом космосе – для ремонта или установки оборудования на МКС. Каждый из «Орланов-МК» должен проходить индивидуальные испытания. Сам скафандр и установленное на нем оборудование оцениваются в десятки, а то и сотни миллионов рублей, отмечает газета.

В начале 2018 года, когда Кузьмин требовал взятку, на МКС оставался лишь один скафандр, поскольку второй был утрачен при аварии космического «грузовика» в декабре 2016 года. Инженеры проводили испытание пятого «Орлана-МК», который летом должны были доставить ракетой космонавтам на станцию. Однако столкнулись с проблемой – майор Кузьмин заявил представителю «Звезды», что за оформление документации для отправки скафандра ему нужно платить по 50 тысяч рублей в течение четырех месяцев.

Представитель «Звезды» обратился в ФСБ, и дальнейшее общение с майором Кузьминым шло уже под контролем оперативников, которые вели за ним наблюдение, записывали разговоры по телефону. Представитель Минобороны получил 200 тысяч рублей, частично наличными, остальное на карту. В результате испытания и приемка скафандра прошли успешно. В июне 2018 Кузьмина задержали.

Майор сознался в содеянном. По его словам, он оказался в тяжелом материальном положении, так как не получил годовой премии из-за упущений в службе.

Суд признал Кузьмина виновным по статье «Получение взятки в крупном размере». При вынесении приговора судьи учли безупречную службу Кузьмина в Минобороны с 1998 года, награды, наличие двух детей и частичное признание вины. В итоге майор получил самое мягкое наказание из возможных по инкриминируемой статье – штраф в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении. Офицерского звания Кузьмина не лишили. Под стражей он провел всего два дня.