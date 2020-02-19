19.02.2020, 9:00, Новости дня

С 20 февраля гражданам Китая временно закроют въезд в Россию «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого оно было принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

За минувшие сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции умерли еще 136 человек. Таким образом с начала эпидемии общее число погибших в стране составило 2004 человека.

К утру 19 февраля в КНР зарегистрированы 1749 новых случаев заболевания, общее число заболевших составляет 74185 человек. Как сообщает South China Morning Post, впервые число излечившихся от болезни превысило число новых зараженных инфекцией. За минувшие сутки из больниц выписали 1824 пациентов. Всего от болезни излечились 14376 человек.

За пределами материкового Китая коронавирусной инфекцией заражены около тысячи человек, пятеро из них скончались. Больше всего случаев зарегистрировано в Японии – более 700, в том числе более 500 заболевших среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы.

Накануне посольство России в Японии уточнило, что на лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у гражданина России, его жена также госпитализирована «с учетом высокого риска инфицирования».

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года. В России за этот период были выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших успешно вылечились.

До 29 февраля из Китая должны вывезти почти 230 граждан России. Речь идет о 162 пассажирах авиакомпании S7 и 66 пассажирах «Уральских авиалиний», которые приобрели билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля.

С 14 февраля в связи с распространением коронавируса в силу вступил запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика. Для их обслуживания в Шереметьево выделили отдельный терминал F.