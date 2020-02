Сирия, 18 февраля

19.02.2020, 7:58, Разное

Syrian tribal leader claims Russian military protected during confrontation with US forces in northeast Syria

Вождь сирийского арабского племени утверждает, что российские военные защитили их во время противостояния с силами США на северо-востоке Сирии

By News Desk -2020-02-18

Российские войск без опознавательных знаков в Перевальном, Крым, март 2014 года. (Антон Холобородько / Commons)

БЕЙРУТ, ЛИВАН — Шейх Фейсал аль-Юсеф, вождь племени из арабского клана «Ганама» живущего в сельской местности Аль-Камишли, подтвердил арабоязычному “Спутнику”, что его племя участвовало в столкновениях с американскими войсками в северо-восточной Сирии на прошлой неделе.

По словам шейха Юсефа, его соплеменники из клана “Ганама” из Хирбат-Амо, Бвайр-Альбу-Аасси и Аль-Кусейр из южного Аль-Камишли были ответственны за блокирование военного конвоя США, и что позднее они были замешаны в столкновениях с американцами.

В своем интервью арабоязычному «Спутнику» шейх Юсеф подтвердил смерть сельского жителя Хирбат-Амо, назвав это «провокацией, одной из множества вероломных поступков, совершенных оккупантами и их его сторонниками на сирийской земле».

«Все жители села, мужчины, женщины, дети и молодежь, участвовали в противостоянии оккупантам и смогли уничтожить 4 бронемашины камнями и легким оружием, убив одного из их солдат и ранив другого», — заявил он.

«Мертвого и раненого, на наших глазах, доставили на носилках к бронемашинам, а затем американские военные самолеты начали наносить удары на окраинах деревни с использованием газовых и звуковых бомб», — продолжил шейх Юсеф.

Вождь племени сказал, что российские войска находившиеся поблизости позже помогли им, не позволив американским военным вести ответный огонь в этом районе.

Вопреки утверждениям шейха Юсефа, представитель Коалиции США заявил после противостояния, что один американский солдат получил легкое поверхностное ранение и позже вернулся на службу.

RUSSIAN, TURKISH FORCES RESUME JOINT PATROLS IN NORTHEASTERN SYRIA

Российские и турецкие войска возобновили совместное патрулирование в северо-восточной Сирии

Сергей Новиков / ТАСС

Российская военная полиция и турецкая армия возобновили совместное патрулирование в северо-восточной Сирии. Совместное патрулирование было приостановлено турецкой стороной, когда сирийская армия достигла прорывного успеха в битве против поддерживаемых Турцией боевиков в Большом Идлибе. Анкара, вероятно, сделала это, чтобы продемонстрировать собственное недовольство поддержкой Россией сирийского наступления в Идлибе. Возобновление совместных патрулей, вероятно, указывает на то, что турецкая сторона приняла новую реальность в Большом Идлибе.

Информационное агентство ТАСС сообщает ( источник ):

Российские и турецкие военнослужащие провели регулярную совместную патрульную миссию в сирийской мухафазе Аль-Хасака, сообщил журналистам в понедельник руководитель Российского центра примирения оппозиционных партий в Сирии Олег Журавлев.

Миссия проводилась в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

«Совместная российско-турецкая патрульная миссия была проведена по маршруту Камишли-Шейрек-Деллик-Касра-Арада-Кебира-Касра-Таврат-Ш-Авкат-Деллик-Шейрек-Камишли в мухафазе Аль-Хасака», — сказал он.

Подразделения российской военной полиции также осуществляли патрулирование в мухафазах Алеппо и Ракка. Российская авиационная оперативная группа провела воздушно-патрульную миссию с аэродрома Камишли.

«Патрульные миссии проводились в соответствии с планами. О происшествиях во время миссии не сообщалось », — отметил он.

В течение дня сотрудники российского примирительного центра провели одну гуманитарную операцию и доставили около одной тонны продуктов питания в поселок Хадж-Игаб в мухафазе Ракка.

Журавлев также сообщил, что незаконные вооруженные формирования продолжали нарушать режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиба. Таким образом, в течение дня было зарегистрировано двадцать четыре обстрела.

Российский центр примирения продолжает выполнять поставленные задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сотрудники центра регулярно путешествуют по освобожденным районам страны для оценки гуманитарной ситуации. Основные усилия российских военных в настоящее время направлены на оказание помощи беженцам, возвращающимся в свои дома, и эвакуацию мирных жителей из зон деэскалации.



Turkey informs Russia of its ‘clear’ policy in NW Syria

Турция информирует Россию о своей «четкой» политике на северо-западе Сирии

Анкара заявила Москве, что ожидает отвода войск режима в Идлибе, и готова предпринять военные действия в соответствии с его приготовлениями

Ali Murat Alhas | 18.02.2020

ANKARA

Турция сделала необходимые военные приготовления на северо-западе Сирии и сказала российским коллегам, что полна решимости вытеснить режим Башара Асада до прежних границ, заявил во вторник представитель правящей партии Справедливости и развития (АК).

Омер Челик сказал, что Турция завершила необходимые военные приготовления в Сирии, и она предпримет необходимые шаги, если сирийский режим не отступит к прежней границе, установленной соглашением о деэскалации.

Челик подчеркнул, что Россия, союзник сирийского режима, была «четко» проинформирована о позиции Турции в регионе.

За последние шесть дней в городе Идлиб было перемещено 148 000 человек, а число перемещенных лиц в Идлибе и соседних районах с января 2019 года достигло почти 2 миллионов человек, большинство из которых укрываются в районах, расположенных вблизи границы с Турцией, где уже проживает более 3,6 миллионов сирийских беженцев.

Десятки тысяч людей, в том числе женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи, поскольку в лагерях, в которых они живут, отсутствуют базовые условия. Они сталкиваются с большими трудностями в удовлетворении своих потребностей в еде и медицинской помощи.

Силы режима, при поддержке союзников — Ирана и России, пытаются захватить районы вокруг Алеппо и части соседней провинции Идлиб, оплота оппозиционных сил в раздираемой войной стране.

Помимо кризиса с беженцами, продвижение сил режима также повлияло на сотрудничество между Москвой и Анкарой, которая отправила свои войска в Идлиб в рамках соглашений в Астане в 2017 году и в Сочи в 2018-м, направленных на деэскалацию.

Но силы режима, его союзники и верные ему ополченцы продолжают нарушать соглашение о прекращении огня.

До настоящего времени в результате артиллерийского обстрела силами режима погибло 12 турецких военнослужащих и один гражданский подрядчик.

В то время как Анкара и Москва продолжают переговоры по Идлибу, президент Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что турецкие военные отбросят сирийские силы, если они не уйдут из северо-западного региона.

Отвечая на вопрос о недавних дебатах о перевороте в стране, Челик сказал: «Обсуждение переворота является ненужным пунктом повестки дня для Турции. Все наши институты, лояльные демократии, на страже».

FETO и его американский лидер Фетулла Гюлен организовали потерпевший поражение переворот 15 июля 2016 года, в результате которого 251 человек принял мученическую смерть и почти 2200 получили ранения.

Анкара также обвиняет FETO в том, что она проводит длительную кампанию по разрушению государства через проникновение в турецкие государственные институты, в частности, в армию, полицию и судебную систему.