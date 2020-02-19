Бывшего министра Омской области нашли мертвым близ деревни

19.02.2020, 8:58, Разное

Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев был найден мертвым неподалеку от деревни Соляное в Черлакском районе. Рядом с его трупом обнаружили перевернутый снегоход, сообщает телеканал «360».

Местные следователи сообщили, что Ерофеева начали искать после заявления его супруги о пропаже. Выяснилось, что политик любил кататься в этих местах на снегоходе в зимний период. По данным некоторых СМИ, во время одного из таких заездов он и погиб. Однако о том, как именно умер экс-министр, станет известно лишь по результатам экспертизы. 

Юрий Ерофеев возглавлял региональный Минздрав с 2002 по 2012 год. 



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