Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты России

19.02.2020, 8:58, Новости дня

Депутат-единоросс Ольга Баталина в самое ближайшее время перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Исаев сообщил, что «такое решение принято», Баталина «получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты России», передает ТАСС.

По его словам, переход депутата в правительство произойдет в ближайшее время.



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