Диковинные встречи с лесными демонами

19.02.2020, 8:56, Разное

Лесной демон

Этот рассказ был опубликован женщиной по имени Дженнифер Госнелл на сайте "My Haunted Life Too". В юности она жила с родителями в сельской местности штата Индиана, где рядом с домом было большое кукурузное поле и густой лес.

15-летняя Дженнифер любила гулять на свежем воздухе и наблюдать за часто приходящими из леса оленями. Однажды Дженнифер как обычно гуляла в лесу и внезапно заметила, что вокруг нее куда-то пропала вся лесная живность. Не было видно ни кроликов, ни оленей, даже птицы на деревьях замолчали (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Когда Дженнифер пошла к дому и шла через кукурузное поле, она в какой-то момент обернулась к лесу и вдруг заметила что у деревьев стоит нечто большое, черное, и смотрит в ее сторону. Сначала девочка решила, что это местный охотник, но потом разглядела существо и оно показалось ей похожим на человека в костюме гориллы.

Волосы существа были красновато-коричневого оттенка, а глаза были большими темными точками на лице. Существо стояло неподвижно и смотрело на девочку, которая испугалась, когда поняла, что это не человек в костюме, а реальное непонятное животное.

Потом Дженнифер подняла с земли комок грязи и с силой швырнула его в сторону существа в попытке отпугнуть его. Одновременно она громко закричала. Она понимала, что до дома еще далеко, а это существо крупное и может напасть на нее.

Комок грязи упал у ног существа и оно начало двигаться. Тогда девочка поняла, что до этого существо сидело на земле и что сейчас оно встало на ноги и стало еще более высоким. Потом существо издало такой громкий и пугающий крик, что девочка побежала к дому со всех ног. Когда она обернулась на миг, то увидела, как это существо уходит в лес.

По словам Дженнифер, она тут же остановилась, а потом …пошла обратно к лесу. Она хотела получше рассмотреть это существо. Когда она дошла до деревьев, то заметила среди зарослей верхнюю часть тела этого существа. Оно повернулось и снова смотрело на девочку. Кожа его лица была серой, а нос напоминал свиной пятак, а выражение лица было одновременно грозным и умным.

Девочка почти не дыша смотрела на это чудовище, а потом ясно услышала его сильный голос "Не ходи за мной". При этом она была уверена, что рот существа был неподвижным. После этого Дженнифер снова пустилась бежать к дому и так быстро, что потеряла по пути свою обувь. Дома она пояснила обо всем маме и даже просила ее позвонить в полицию.

Странное существо Дженнифер обозвала человеком-обезьяной и с виду это был почти типичный случай наблюдения йети. Однако когда бабушка Дженнифер услышала эту историю, она сказала, что девочка встретила "лесного демона" — сверхъестественное создание, которое веками таилось в лесной глуши.

"Много лет назад на этом месте был дом, где моя бабушка жила со своими родителями. Они все были охотниками и хорошо знали лес, поэтому они знали, что в особые места леса ходить нельзя, так как там живут подобные создания и они очень злые", — писала Дженнифер.

Преследование невидимки

Другая история была размещена на сайте "Your Ghost Stories" и произошла в штате Миннесота. Мать рассказчицы, верующая католичка, однажды поехала на конференцию католиков, а после нее решила отправиться на прогулку в местный лесной заповедник, чтобы полюбоваться природными красотами.

Это не была полная глушь и там хватало других гуляющих людей, но к вечеру, когда стало заходить солнце, произошло кое-что странное. Женщина как раз шла по тропе к выходу из заповедника, когда поняла, что вокруг нее воцарилась полная тишина. Одновременно она ощутила, что кто-то смотрит на нее и она чувствовала угрозу.

Женщина начала молиться, но зловещее присутствие не пропало, наоборот, нечто подошло так близко, что женщина ясно услышала его тяжелое шумное дыхание, словно рядом находился очень крупный зверь. При этом визуально она никого не наблюдала.

Потом она стала слышать его шаги, они были тяжелыми и существо словно ходило кругами вокруг человека. Она могла видеть как трава шевелится и пригибается от его тела, но само существо было невидимым. В панике женщина кинулась по тропинке быстрым шагом, а потом бегом, но невидимка шумно побежал за ней вслед.

Никого из других людей вокруг уже не было, все ушли домой. Наконец женщина добежала до парковки, села в свой автомобиль и усталая поехала в гостиницу. Следующий день был воскресенье, поэтому когда она проснулась рано утром, то потянулась за своим маленьким будильником, чтобы отключить звонок.

И тут она заметила в комнате второй будильник, которого ранее не видела, он показывал другое время, на час раньше. Поэтому женщина снова легла в постель. Когда она проснулась снова, то второго будильника уже не было, а ее обычный будильник показывал, что она опоздала к завтраку.

Что произошло с ней? Что-то, что повлияло на ее восприятие мира? После того случая мать рассказчицы переменилась, она стала часто сидеть в одиночестве и читать молитвы, стала более угрюмой и замкнутой. Все выглядело так, словно то, что преследовало ее в лесу, последовало за ней в ее дом, а потом стало оказывать влияние на ее жизнь.

После той странной встречи в лесу Миннесоты, женщине стало сложно молиться. Нечто вторглось в ее ум и заполнило ее мозг различными непристойными картинками и грязными мыслями. Так продолжалось месяц, а потом женщина доверилась священнику и тот сказал, что в нее вселился демон.

Священник сказал, что это испытание ее католической веры и что ей надо продолжать молиться. Мать рассказчицы последовала его совету, хотя это было очень трудно, но постепенно влияние демона стало ослабевать и в конце концов он оставил ее в покое.

Люди из леса

Еще более диковинная встреча произошла с пользовательницей сайта Reddit. Случилось это на острове Ванкувер, Канада, у пролива Хуан-де-Фука. Вместе со своим партнером эта женщина приехала сюда на автофургоне отдохнуть и полюбоваться природой.

Сразу после прибытия на нее навалилось странное ощущение изоляции, но она списала это на нервы и непривычность обстановки. Но потом наступил вечер, пара сидела в своем фургоне и беседовала, когда вдруг заметила огоньки в стороне реки.

Это выглядело странно, так как тут была полная глушь и не должно быть других людей. Но потом все стало еще более странным, когда женщина вышла из фургона и увидела, что огоньки идут со стороны леса. Когда они стали ближе, она заметила толпу людей, держащих в руках факелы или фонарики.

Толпа окружила фургон, а потом вокруг него появилось целое кольцо из огней, словно зажгли костры. В свете огня женщина разглядела человеческие фигуры и они показались ей похожими на лучников — они были одеты во все зеленое, похожее на какие-то доспехи, а на лицах у них были маски. Потом один из лучников выстрелил из своего лука в фургон и женщина подумала, что сейчас они их убьют.

Куда бы она не смотрела, везде были эти фигуры с оружием на спине, их маски на лицах казались сделанными из дерева и выглядели сложными. Дальше у деревьев стояли фигуры в капюшонах, которые потом подошли ближе и жестами указывали на фургон, а потом показывали в сторону выезда из леса, словно приказывая уехать отсюда. На их лицах тоже были маски, черные как смоль.

Потом женщина заметила фиолетовых "рыцарей", полностью закованных в своеобразную броню с ног до головы. Фигуры были очень высокого роста, куда выше роста обычного человека, а на их "доспехах" были шипы. Все эти фигуры постоянно двигались и менялись местами, перемещаясь по поляне.

Потом женщина разглядела, как между фигур бегают непонятные животные, похожие на львов, но совершенно демонических. Потом появились фигурки каких-то женщин и детей, которые двигались среди деревьев вместе с существом похожим на медведя.

Все это было настолько абсурдным, нелепым и фантасмагоричным, что неудивительно, что женщина лишь глядела на все это с широко раскрытыми глазами, а ее партнер и вовсе просто сидел и не двигался в их фургоне. И все это продолжалось всю ночь!

"Это была самая длинная ночь в моей жизни! Я сидела там в ужасе, думая, когда они все наконец уйдут. Они ушли, когда начало всходить солнце. Не растворились в воздухе, а просто ушли снова в лес. Осталась лишь одна фигура в капюшоне и когда взошло солнце, мы увидели, что у нее очень бледное лицо. Потом оно тоже ушло и около 8 утра мы уехали оттуда. Когда мы покидали это место, я заметила, что на деревьях вырезаны какие-то символы. Позже я искала в интернете, что это было, но ничего не обнаружила ничего похожего".

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