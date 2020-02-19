Роковое предвидение: Писатель-фантаст Дин Кунц еще в 1981 году написал рассказ о вирусной эпидемии в Ухане

19.02.2020, 8:56, Разное

Многие люди верят, что ученые и писатели-фантасты могут предвидеть развитие будущего. Причем как правило речь идет о позитивном развитии в области техники, медицины или общественного сознания. И иногда так и происходит.

Но что если подобное предвидение сделал писатель, который в основном специализируется на романах ужасах и триллерах? Просто представьте, что роман Стивена Кинга "Куджо" о бешеной собаке, жестоко убивающей людей, воплотился в реальности.

В данном случае пойдет речь о другом американском специалисте в подобных жанрах — Дине Кунце, авторе множества бестселлеров о мутантах, чудовищах, убийцах и мистике (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Несколько дней назад в сети появилась и быстро распространилась по всем площадкам удивительная находка поклонников творчества Кунца. Кто-то из них наткнулся на рассказ "Глаз тьмы", изначально написанный писателем в 1981 году, и в этом рассказе описывается смертельно опасный для людей вирус под названием Ухань-400.

Согласно сюжету рассказа, этот вирус был искусственно разработан в вирусной лаборатории Уханя и предназначался для использования в качестве биологического оружия. В книге вирус Ухань-400 назывался совершенным оружием, а такое название он получил, потому что это был 400-тый искусственно созданный в данной лаборатории штамм вируса.

Этот вирус поражал исключительно людей, а не животных, и он не мог долго прожить вне человеческого тела или при температуре ниже 30 градусов по Цельсию.

Очень многие характеристики выдуманного Кунцем вируса Ухань-400 похожи на характеристики реального загадочного китайского коронавируса, убившего с конца января 2020 года уже почти две тысячи человек, в основном жителей того самого Уханя.

Одно из немногих отличий Уханя-400 от коронавируса, это то, что выдуманный Кунцем вирус убивал в 100% случаях, а реальный уханьский вирус, к счастью, куда менее смертоносен.

Скептики, впрочем, не верят в пророческий дар Дина Кунца и указывают, что в более ранней редакции этого рассказа вместо Уханя-400 был вирус под названием Горки-400 (Gorki-400), а вместо китайского Уханя был советский город Горький (советское название Нижнего Новгорода).

Это и правда так и было, но в 1991 году Кунц полностью переписал рассказ "Глаз тьмы" из-за окончания эпохи холодной войны и заменил распавшийся СССР коммунистическим Китаем. Но тем ни менее все еще удивительно, что для создания вируса он выбрал именно город Ухань, а не какой-то иной.

С учетом, что в советском Горьком в реальности никаких вирусных лабораторий никогда не было, Кунц скорее всего выбрал это название наугад. И с Уханем, как полагают, он скорее всего сделал точно также, потому что в 1991 году Китай был еще более закрытой страной, чем Советский Союз, подробной информации о его вирусных лабораториях в свободном доступе было очень мало, а сеть еще не был развит.

То есть в этом случае Кунц и правда кое-что "напророчил".

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