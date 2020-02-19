В небольшой польской деревне, недалеко от российского эксклава, «на случай, если что-нибудь произойдёт», развернута возглавляемая американцами боевая группа передового базирования войск НАТО

19.02.2020, 8:52, Разное

Бронемашина Stryker движется по улице Ketrzynskiego, главной улице маленькой польской деревни Бемово-Писке (Bemowo Piskie), May 2017. PIOTR PANUFNIK/BEMOWO PISKIE SCHLAGAKRUG FACEBOOK PAGE

By IMMANUEL JOHNSON | STARS AND STRIPES Published: February 15, 2020

BEMOWO PISKIE, Польша — Когда американские войска были впервые пришли на северо-восток Польши в 2017 году, чтобы возглавить НАТОвскую боевую группу передового базирования, население деревни Bemowo Piskie за одну ночь выросло на треть.

Почти три года спустя местные жители привыкли к военному присутствию и эпизодическим проходам колонн танков через деревню. Некоторые говорят, что присутствие американцев в деревне, которая находится к югу от стратегического “Сувалкского коридора” — пограничной зоны между Польшей и Литвой, которая зажата между Беларусью и российским эксклавом Калининградом — заставляет их чувствовать себя в большей безопасности. Другим просто нравится видеть их в городе.

«Американским солдатам нравится быть здесь, в Бемово Писки, а нам нравится их присутствие», — сказала Кейт, жительница деревни, которая не хотела называть свою фамилию.

Боевая группа под руководством США — одна из четырех групп развернутых на восточном фланге НАТО, нацеленных на сдерживание российской агрессии в Европе. Три других находятся в Эстонии, Латвии и Литве, и все эти страны были аннексированы Советским Союзом сразу после Второй мировой войны, они вернули себе свободу только в 1991 году, когда распался СССР.

РФ часто нарушает воздушное пространство трех стран Балтии, проводит кибератаки против них, а в 2014 году эстонцы обвинили ее в похищении сотрудника службы безопасности на границе.

В докладе составленном в 2018 году, один из соавторов которого был бывший командующий армией США, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, “Сувалкский коридор”, расположенный примерно в 60 милях к северо-востоку от Бемово Писки, назван «одной из самых важных территорий в границах НАТО».

Солдат США из 3-го эскадрона 2-го кавалерийского полка готовится к стрельбе из гранатомета М3 “Карл Густав” калибра 84 мм во время учебного противотанкового курса в Бемово-Писки, Польша, 31 января 2020 года. TIMOTHY HAMLIN / US ARMY

«Для НАТО это реальное соединение между Прибалтикой на севере и Европейской равниной на юге. Если этот коридор не будет полностью поставлен под контроль, доверие к НАТО как гаранту безопасности для Литвы, Латвии и Эстонии может быть серьезно подорвано », — говорится в докладе.

Наличие американских и других войск НАТО в Бемово-Писки рассматривается как сдерживающее российскую агрессию средство, поскольку, согласно основополагающим принципам НАТО, атака на боевую группу будет рассматриваться как атака на весь альянс. Но поскольку в Калининграде, расположенном всего в 65 милях к северу от Бемово-Писки, находится около 15 000 российских военнослужащих, то боевая группа под руководством США, в которую входят польские, хорватские, румынские и британские войска (общей численностью около 1200 человек), окажется перед лицом подавляющего превосходства атакующих.

Войска знают, что их задача — сдерживать нападение до тех пор, пока НАТО не сможет нанести ответный удар в гораздо большем масштабе.

«У нас есть план тренировок на случай, если что-нибудь случится», — сказал капитан Ян Стейли, командир роты 3-й эскадрона 2-го кавалерийского полка. «Мы не чувствуем, что близость [к России] является проблемой. Для нас это удобный случай побывать в Бемово Писки — быть здесь на случай, если что-нибудь произойдет».

Американские войска проходят через Бемово Писки в порядке шестимесячной ротации и живут в казармах на огороженном тренировочном полигоне площадью около 42 000 акров, где они регулярно участвуют в учениях с силами других стран-членов НАТО.

Ранее в этом месяце боевая группа приняла участие в учениях «Уничтожить танк», предназначенном для «обучения солдат функциям и возможностям систем оружия», сказал Стейли. В июле прошлого года в Bemowo Piskie были проведены первые Игры по взаимодействию, на них проверялось, насколько хорошо союзные войска могут использовать оборудование и транспортные средства друг друга.

Совершенно свободно, если не принимать во внимание языковой барьер и комендантский час в 10 вечера, американские солдаты могут пользоваться благами деревенской цивилизации — двумя небольшими продуктовыми магазинами и двумя ресторанами.

«Солдаты любят гулять в городе и ночью, хотя это маленький город», — сказала Кейт.

Некоторые из американцев приехали в Польшу с опасениями — не потому, что они были бы близки к России, а потому, что они слышали рассказы о долгих, холодных зимах и о том, какая маленькая и отдаленная от всего эта деревня Бемово Писки.

«Я слышал много ужасных историй, но это оказалось не так плохо, как я думал, что будет», — сказал специалист Кайл Берчсик, прибывший в январе со 2-м кавалерийским полком, из Вильсека, Германия.

«Есть футбольные и баскетбольные команды», кроме того Берксик вместе с несколькими другими солдатами стал брать уроки польского языка.

«Это снимает стресс на пару часов».