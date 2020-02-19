Нейробиолог рассказал о серьезной опасности короткого сна

19.02.2020, 8:51, Разное

Нейробиолог РАН Владимир Дорохов рассказал, чем чревато для человека сокращение времени для сна. В современном мире многие люди прибегают к этому, чтобы успеть сделать больше дел, сообщает телеканал «360».

Дорохов указал на научные работы, результаты которых свидетельствуют о том, что недостаток сна может сократить продолжительность жизни на 10-15 лет. По словам специалиста, из-за недосыпа в организме происходит множество нарушений, которые могут накапливаться и причинять вред. Эксперт напомнил, что длительность здорового сна составляет восемь часов в сутки. Лишь в редких случаях люди могут высыпаться за меньшее количество времени.