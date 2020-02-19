Минобороны решило опубликовать все выпуски «Красной звезды» времен войны

19.02.2020, 8:51, Новости дня

Министерство обороны запустило на своем сайте новый раздел »Красная звезда»: от Бреста до Берлина», в котором опубликуют все номера издания Вооруженных сил периода Великой Отечественной войны.

Всего в открытом доступе раздела будут выложены более 1,4 тыс. оцифрованных номеров «Красной звезды», хранящихся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки, передает РИА «Новости».

Посетители сайта смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. При этом номера «Красной звезды» с момента запуска раздела будут публиковаться «день в день» – в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.

В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.



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