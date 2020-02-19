Супруга 67-летнего актёра Александра Самойлова подала на развод из-за измен мужа

19.02.2020, 8:47, Разное

В недавнем эфире программы «На самом деле» супруга отечественного актёра Александра Самойлова пояснила о поданном заявлении на развод. Причиной стали якобы неоднократные измены 67-летнего артиста, а однажды сын и жена артиста даже «поймали» знаменитость у очередной возлюбленной.
Осенью 2018 года Александр Самойлов признался супруге в изменах, рассказав о любовных связях с девушками, одна из которых была на 20 моложе него, вторая – на 40 лет. Жена артиста простила «походы налево» и до последнего времени семья жила относительно спокойно, однако недавно у Ирины Авериной снова появился повод сомневаться в искренности мужа. Как стало известно во время эфира, Самойлов якобы сказал супруге неправду о том, что его задерживают на работе, а сам в это время с некой коллегой по имени Лита отправился к ней домой.

В студии присутствовал сам артист, его законная жена и предполагаемая любовница. Последняя прошла проверку на полиграфе, показавшую неискренность при ответе на вопрос, были ли они с Александром Самойловым вдвоём у неё дома, а сам актёр вообще отказался от прохождения детектора лжи,сославшись на плохое состояние здоровья. Супруга артиста рассказала, что сыну даже удалось заснять из окна отца в квартире любовницы и в дальнейшем она не намерена терпеть измены, поэтому готовится к разводу и подала соответствующее заявление.



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