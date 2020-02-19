Экс-солистка группы «Непара» с новым партнёром создали дуэт «2 ОКеана»

19.02.2020, 8:47, Разное

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская с новым партнёром Владимиром Курто создали дуэт «2 ОКеана». Первые их песни уже звучат на отечественных радиостанциях.

Для слушателей имя Владимира Курто совершенно новое, но не для мира современного шоу-бизнеса. Его песни исполнялись многими популярными артистами. Достаточно назвать имена Тамары Гвердцители, Светланы Лободы, Димы Билана или Александра Панайотова. Некоторое время он работал аранжировщиком у Григория Лепса, именно певец и предложил талантливому композитору переехать в Москву и работать вместе.

Еще не зная о распаде дуэта «Непара», летом прошлого года Курто отправил Виктории Талышинской свои демо песни. Она их одобрила и началась совместная работа. Звучание их голосов им так понравилось, что было решено создать новый дуэт. А вскоре «2 ОКеана» презентовали в радиоэфире свою первую песню «Если не судьба», затем вышел клип. В планах артистов завершение работы над первым альбомом, ко Дню Победы гастрольная поездка в Крым, Краснодар и ряд других городов, а пока их можно послушать на радио.