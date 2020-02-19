Экс-солистка группы «Непара» с новым партнёром создали дуэт «2 ОКеана»

19.02.2020, 8:47, Разное

Экс-солистка группы «Непара» Виктория Талышинская с новым партнёром Владимиром Курто создали дуэт «2 ОКеана». Первые их песни уже звучат на отечественных радиостанциях.
Для слушателей имя Владимира Курто совершенно новое, но не для мира современного шоу-бизнеса. Его песни исполнялись многими популярными артистами. Достаточно назвать имена Тамары Гвердцители, Светланы Лободы, Димы Билана или Александра Панайотова. Некоторое время он работал аранжировщиком у Григория Лепса, именно певец и предложил талантливому композитору переехать в Москву и работать вместе.

Еще не зная о распаде дуэта «Непара», летом прошлого года Курто отправил Виктории Талышинской свои демо песни. Она их одобрила и началась совместная работа. Звучание их голосов им так понравилось, что было решено создать новый дуэт. А вскоре «2 ОКеана» презентовали в радиоэфире свою первую песню «Если не судьба», затем вышел клип. В планах артистов завершение работы над первым альбомом, ко Дню Победы гастрольная поездка в Крым, Краснодар и ряд других городов, а пока их можно послушать на радио.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Я и Катя

29.01 / Наука: Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

28.01 / Британские ученые из Кембриджа выяснили, чем питались древние римляне

26.12 / Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни

27.01 / Александр Овечкин о гибели Коби Брайанта: «Он был легендой баскетбола»

10.01 / В Индонезии ученые обнаружили 5 новых видов певчих птиц

05.02 / Рубль укрепляется вопреки давлению

17.12 / Панину угрожает опасность из-за секс-видео

10.12 / Никита Пресняков и Алёна Краснова Новый год планируют встретить на даче Пугачёвой

13.03 / Мнение: Диалог…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика