«Обожаю петь под аккомпанемент рояля!»: Алсу вживую исполнила свои хиты

19.02.2020, 8:47, Разное

Алсу исполнила свои хиты прошлых лет под аккомпанемент рояля. Выступление состоялось на импровизированной сцене.
Певица разместила видео в своем Instagram-аккаунте, сопроводив его ностальгическими воспоминаниями. Были исполнены три главные композиции из первого альбома певицы, записанного в далеком 1999 году. За песню «Свет в твоем окне» она до сих пор благодарит Ларису Алексеевну Рубальскую и Вадима Байкова. Алсу напомнила поклонникам, что «Зима, зима», больше известная как «Зимний сон», и песня «Иногда» были написаны Александром Шевченко. Она призналась, что очень любит свои песни, которые наполняют её душу теплом. Особенно приятно их вспомнить 36-летней певице в сопровождении рояля. Живое звучание, по её мнению, позволяет лучше почувствовать музыку.

Благодарные фанаты подарили любимой исполнительнице искренние комплименты. Для некоторых она остается кумиром ушедшей молодости, а её нежный голос наполняет сердца легкой грустью.



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