NBC — токсичные нечистоты затопили американский пляжный город — давно не меняли трубы

19.02.2020, 8:47, Новости дня

Одно из красивейших мест Америки переживает экологическую катастрофу, пишет NBC News. Пляжный город Форт-Лодердейл, штат Флорида, оказался затоплен неочищенными сточными водами, нечистоты залили улицы и просочились в дома и водоёмы. Как отмечает телеканал, виной всему — ветхая канализационная система, которую давно пора менять.

В первозданной Южной Флориде чрезвычайная ситуация, представляющая непосредственную угрозу для здоровья населения. Город Форт-Лодердейл спешно очищают от более 200 миллионов галлонов токсичных сточных вод…

ЖЕНЩИНА: Запах был жуткий! Фу!

…которые наводняют улицы, просачиваются в дома и в водные пути, начиная с декабря.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC News: Обычно в такой погожий день на этом озере полно рыбаков и любителей покататься на доске или на каяке. Но теперь, после того как в озеро протекли неочищенные сточные воды, оно огорожено.

Проблема одна: стареющая инфраструктура города.

МУЖЧИНА: Наша инфраструктура катастрофически неисправна. Её всю надо менять. Это чрезвычайная ситуация.

Канализационная система Форт-Лодердейла была построена более полувека тому назад. В 2014 году начались протечки, и власти штата издали указ, требующий от города немедленно начать ремонт и починить систему к 2026 году.

МУЖЧИНА: Мы теряем доступ к чистой питьевой воде. У нас нет доступа к нашим водным путям. Здоровье под угрозой.

Дин Транталис — мэр Форт-Лодердейла.

ДИН ТРАНТАЛИС, мэр города Форт-Лодердейл: Невозможно позаботиться сразу обо всех до единого аспектах. На это уйдут годы.

Многие беспокоятся, что годы уйдут на устранение вреда: нечистот пролилось больше, чем нефти во время катастрофы на (нефтяной платформе. — ИноТВ) Deepwater Horizon.

Сэм Брок, NBC News, Форт-Лодердейл.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2020 года.



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