Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли займет около трех месяцев – Арахамия

19.02.2020, 8:42, Новости дня

Парламентарии будут рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» в течение около трех месяцев. Об этом 18 февраля журналистам рассказал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает «Укринформ».

«Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает три минуты… Если количество поправок разделить на три минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то два с половиной – три месяца работы парламента», – сказал Арахамия.

По мнению депутата, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций «Оппозиционная платформа – за жизнь» и «Батьківщина», являются блокированием работы парламента.

«Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться – каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?» – добавил Арахамия.

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады – один из инструментов для ускорения рассмотрения поправок, который сейчас рассматривается.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

6 февраля Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении. По состоянию на 18 февраля нардепы рассмотрели 483 поправки.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.