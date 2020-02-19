Снегирев: Совместное патрулирование на Донбассе – это, по сути, легитимизация участников незаконных вооруженных формирований

19.02.2020, 8:42, Новости дня

Совместное патрулирование на Донбассе с представителями незаконных вооруженных формирований – это, по сути, легитимизация пророссийских боевиков со стороны Украины. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Совместное патрулирование на Донбассе не предусмотрено ни Минскими договоренностями, ни действующим украинским законодательством. По закону, контроль над границей должны получить ВСУ, а не совместные патрули. Поэтому заявления властей можно расценивать как демонстрацию Западу и России своей договороспособности в поиске компромисса. Совместное патрулирование предусматривает контакт с «ДНР» и «ЛНР». При этом [президент Украины Владимир] Зеленский утверждает, что не сядет за стол переговоров с террористами. Москва и так называемые «республики» не понимают, о чем идет речь. Ведь с одной стороны, Киев вроде бы идет на уступки, а с другой – исключает контакты с боевиками. Вообще совместное патрулирование – это, по сути, легитимизация участников незаконных вооруженных формирований. По большому счету, эта инициатива – лишь пробный камешек, который был брошен. Но реализовать ее нельзя, поскольку она не удовлетворяет ни одну из сторон», – отметил Снегирев.

По его словам, концепция, предложенная украинскими властями, отличается от опыта Хорватии в урегулировании вооруженного конфликта.

«В хорватском сценарии были посредники – контингент миротворцев. Однако российская сторона говорит, что не допустит иностранного военного присутствия на оккупированных украинских территориях. То есть патрулирование по хорватскому сценарию невозможно в связи с отсутствием третьей независимой стороны. К тому же, в Хорватии предусматривалось создание переходной администрации, которая отвечала за милитаризацию территории и создание условий для проведения выборов. Там для начала совместного патрулирования понадобилось полгода, люди проходили обучение в Венгрии. И в это время хорваты проверяли сербов из списка патрульных – были ли они причастны к совершению военных преступлений. В итоге 600 человек было заблокировано. 400 попали под амнистию, но 200 осудили за военные преступления. У нас же закон об амнистии не принят», – подчеркнул собеседник.

Он считает, что оптимальным вариантом на данный момент является заморозка конфликта на Донбассе.

«В Хорватии переходные администрации и совместное патрулирование позволили провести выборы лишь через два года. А у нас хотят провести выборы в ОРДЛО уже осенью – то есть через полгода. При этом не выведя с Донбасса российских оккупантов, не разоружив боевиков, не создав местных украинских администраций. В Хорватии даже речи не было о каком-то «особом статусе». Похоже, что у нас хотят просто прикрыть проведение выборов в ОРДЛО красивой формулой хорватского сценария. Если это так, то мы можем столкнуться с очень опасным сценарием. Да, Украина должна настаивать на хорватском сценарии, но при условии, что он будет включать все перечисленные выше компоненты. Это мировой опыт. Но лучший для нас сценарий – это замороженный конфликт. Как в той же Молдове. И, кстати, в случае Хорватии имел место межэтнический конфликт – между хорватами и сербами. У нас такого нет. Слепо копировать хорватский опыт – неправильно», – резюмировал Снегирев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на «Украинском ланче» в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить «модель доверия», опробованную в Хорватии: «Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка».

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства «непризнанных республик» при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.