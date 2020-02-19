«Приехал на Сейшелы, а тут скукатища». Богдан пригласил в гости «девочек»

19.02.2020, 8:42, Новости дня

18 февраля бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в Facebook заявил, что ему скучно на Сейшелах. 

«Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища… Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие», – написал он и обнародовал несколько снимков с островов. 

Через некоторое время после публикации поста Богдан обновил текст сообщения, отметив, что «в результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие». 

Девочки тут такое дело))))Приехал на Сейшелы а тут скукатища…Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так…

Posted by Андрей Богдан on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

14 февраля он разместил в Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина, в подписи к которой сказано: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». Украинские политики не удержались от комментариев. 

17 февраля экс-глава ОПУ опубликовал фото, на котором позирует в пляжной одежде на фоне океана и написал: «Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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