Правительство Австралии выделит на разработку вакцины от коронавируса $1,3 млн

19.02.2020, 8:42, Новости дня

Австралийское правительство заявило о готовности выделить $2 млн (1,3 млн американских долларов) для разработки вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

«Приоритет нашего правительства заключается в защите австралийцев, и эти $2 млн помогут разработать вакцину против коронавируса», – говорится в сообщении.

После встречи с ведущими австралийскими исследователями правительство решило выделить средства из Фонда медицинских исследований будущего для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 17 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 71 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1772 заболевших скончались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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