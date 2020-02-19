В Казахстане завели около 90 уголовных дел после беспорядков

19.02.2020, 8:37, Новости дня

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана, сообщил первый замминистра внутренних дел республики Марат Кожаев.

«Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам», – передает ТАСС ответ Кожаева на вопрос о расследовании массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области.

По его словам, 11 уголовных дел заведены по фактам убийства, есть уголовные дела по массовым беспорядкам, по фактам грабежей и разбоя.

«Расследование ведет межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавляют прокуроры. Проводится очень большая работа, потому что события были масштабные. На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение роли каждого участника в этих событиях, проводятся необходимые экспертизы», – отметил Кожаев.

Он отметил, что общий срок расследования по уголовно- процессуальному законодательству составляет два месяца. Если же потребуются дополнительные исследования, назначение экспертиз, то эти сроки могут быть продлены в соответствии с законом.

Напомним, в ночь на 7 февраля в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек. 



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