Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: На Донбассе у нас забрали 152 магазина. Захарченко звал поговорить. Сейчас ими владеет его жена или любовница

19.02.2020, 8:31, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону, что в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса у него осталось 152 магазина.

«Из Крыма мы вовремя красиво убежали. Отдали [имущество] за бесценок, но отдали. Потому как понимали, что работы не будет и в принципе работать не по чести», – сказал он.

Буткевич подчеркнул, что на Донбассе его имущество «забрали».

«Было приглашение от [тогдашнего главаря боевиков «ДНР» Александра] Захарченко, что, мол, если я приеду, у меня все будет в порядке… Мне не то что было страшно… Я не поехал, потому что считал неправильным работать там. Через неделю-две мне прислали приказ о “национализации” магазинов. Сейчас ими владеет его жена или любовница Захарченко», – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что общая стоимость 152 магазинов с товаром составляет около $300 млн.

По мнению Буткевича, он все вернет, так как «и Донецк, и Луганск вернутся в Украину».

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.