«Мой любимый мужчина»: Екатерина Тулупова показала совместный снимок с Дмитрием Шепелевым

19.02.2020, 8:31, Разное

Дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова на странице в Instagram поделилась совместным фото с Дмитрием Шепелевым. Новая избранница телеведущего наконец перестала скрывать отношения, показав своего «любимого мужчину».

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сам воспитывал подрастающего сына Платона и ни разу не был замечен в компании новой возлюбленной. Тем не менее, несколько месяцев назад шоумен пояснил подписчикам в соцсети о «несвободном сердце», а после этого иногда публикует совместные фото с Екатериной Тулуповой. Дизайнер же упорно умалчивала о романе, но в одной из недавних публикаций наконец обнародовала снимок с Шепелевым, сделанный в рамках проекта ZavtrakClub.

В подписи к посту Тулупова пояснила о проекте, идея которого принадлежит одной из её знакомых. На протяжении долгого времени дизайнер отговаривала автора от реализации, но признаётся, что мероприятие получилось «фееричным» и не только благодаря ведущему – «любимому мужчине» Дмитрию Шепелеву, но и из-за остальных участников «литературного шабаша».