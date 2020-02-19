«Мой любимый мужчина»: Екатерина Тулупова показала совместный снимок с Дмитрием Шепелевым

19.02.2020, 8:31, Разное

Дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова на странице в Instagram поделилась совместным фото с Дмитрием Шепелевым. Новая избранница телеведущего наконец перестала скрывать отношения, показав своего «любимого мужчину».
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сам воспитывал подрастающего сына Платона и ни разу не был замечен в компании новой возлюбленной. Тем не менее, несколько месяцев назад шоумен пояснил подписчикам в соцсети о «несвободном сердце», а после этого иногда публикует совместные фото с Екатериной Тулуповой. Дизайнер же упорно умалчивала о романе, но в одной из недавних публикаций наконец обнародовала снимок с Шепелевым, сделанный в рамках проекта ZavtrakClub.

В подписи к посту Тулупова пояснила о проекте, идея которого принадлежит одной из её знакомых. На протяжении долгого времени дизайнер отговаривала автора от реализации, но признаётся, что мероприятие получилось «фееричным» и не только благодаря ведущему – «любимому мужчине» Дмитрию Шепелеву, но и из-за остальных участников «литературного шабаша».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Дизайнер-энтузиаст показал концептуальный одноместный Maserati MilleMiglia

24.12 / Ученые: Целебные свойства изюма повышают работоспособность мозга

22.01 / В РФ зафиксирован дефицит Renault Duster

05.12 / Королева красоты разбилась в страшной аварии

23.12 / Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео

05.02 / Остановилось сердце: боровшийся с коронавирусом врач найден мертвым

06.02 / Роксана Бабаян назвала тему российских пенсий болезненной для пожилых людей

04.02 / Любовь Успенская выкупила информацию о пропавшей дочери за 100 тысяч рублей

08.01 / Участники «Иванушек International» Григорьев-Апполонов и Сорин в начале карьеры подрабатывали Дедами Морозами

21.01 / Стал известен пол ребенка Иосифа Оганесяна и Саши Черно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика