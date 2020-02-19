Премьера в «Театриуме на Серпуховке»: пластический спектакль «Букашки. Фантазия!»

19.02.2020, 8:31, Новости дня

1 марта на малой сцене "Театриума на Серпуховке" состоится премьера пластического спектакля "Букашки. Фантазия!".

Режиссер-постановщик Ольга Сидоркевич с актерами театра поставила историю о самых маленьких жителях планеты. Зрителей ждет нашествие симпатичных и жизнерадостных букашек! Они не только трудолюбивые, но и творческие.

В этом спектакле раскроются многие тайны дружелюбных насекомых. Например, в каком стиле танцуют светлячки, какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок, на каком языке разговаривают муравьи, какие рифмы в песнях стрекоз, как далеко способны прыгать кузнечики и кому посвящает танец гусеница.

"Это визуальный спектакль, он без слов, и в нем использовано множество театральных приемов: из кукольного, пластического, музыкального театра, клоунады. Работа над постановкой сопровождалась множеством находок и открытий. В своих поисках мы обратились и к современной уличной культуре. Например, это коснулось музыкального сопровождения – оно полностью голосовое с вкраплением перкуссии", — рассказывает режиссер.

Ольга Сидоркевич – автор и режиссер нескольких спектаклей "Театриума": "Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал", "Переходный возраст", "Картонный человечек и Мотылек". Все ее спектакли наполнены добротой и чуткостью, независимо от возраста аудитории, которой они предназначены.