Экспорт Японии упал 14-й месяц подряд

19.02.2020, 8:31, Новости дня

Заказы на производственное оборудование в Японии сократились максимальными темпами с 2018 года. Экспорт Японии продемонстрировал снижение 14-й месяц подряд.

Экспорт в январе сократился на 2,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Министерства финансов Японии. Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали падение экспорта на 6,9% после декабрьского снижения на 6,3%.

Поставки в Азию, на которую приходится более половины общего экспорта Японии, в январе сократились на 3,2% в годовом выражении. Снижение зафиксировано 15-й месяц подряд.

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, упал на 6,4% в годовом выражении на фоне сокращения поставок химикатов, автозапчастей и электронных компонентов.

Экспорт из Японии в США снизился шестой месяц подряд — на 7,7% в годовом выражении, чему способствовало падение поставок автомобилей на 18,5%.

Общий импорт Японии в январе упал на 3,6% в годовом выражении вместо ожидавшегося снижения на 1,3%.

Отдельные данные показали, что основные заказы на производственное оборудование в Японии в декабре упали на 12,5% в месячном выражении, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 9%.

Данные подчеркивают внешнее давление на третью по величине экономику мира.

ВВП Японии в IV квартале 2019 года сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Спад оказался максимальным со второго квартала 2014 года.

Глава Банка Японии Харухико Курода на этой неделе заявил, что центробанк рассмотрит возможность дополнительного смягчения своей монетарной политики, если вспышка коронавируса COVID-19 создаст значительную угрозу для экономики.



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