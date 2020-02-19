«Правки могут усугубить ситуацию»: Диана Гурцкая выразила свою позицию по абортам

19.02.2020, 8:30, Разное

Диана Гурцкая высказала собственную позицию по абортам. Певица сообщила, что такого рода правки для Конституции могут усугубить и так непростое положение в государстве.

«Я лично выступаю против абортов, однако в РФ имелся период, показавший рост числа непрофессиональных прерываний беременности именно из-за такого запрета. Это привело к огромному количеству смертей женщин и трагических последствий», — высказалась Гурцкая.

Депутат Виталий Милонов считает необходимым закрепление в Конституции пункта, запрещающего аборты. Политик заявляет, что уже передал такой документ профильному комитету. Собственную позицию Милонов поясняет наличием у ребёнка прав человека не в момент рождения, а задолго до этого, сообщает «Teleprogramma.pro».