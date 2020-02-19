ЕС принимает меры по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию

19.02.2020, 8:30, Новости дня

В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать обновленную миссию, призванную обеспечить соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в страдающую от войны Ливию.

После встречи с европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что для решения этой задачи в Средиземное море будут направлены военно-морские силы.

Министр иностранных дел Германии сообщил журналистам, что планируемая миссия ЕС является важным шагом на пути к выполнению обязательства, взятого на себя Евросоюзом в Берлине в прошлом месяце на международной конференции по соблюдению регулярно нарушаемого эмбарго на поставки оружия Ливию.

«Мы все согласились создать миссию, чтобы заблокировать проникновение оружия в Ливию», — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо после встречи в Брюсселе.

Новая миссия представляет собой новый вариант операции «София», которая была начата в 2015 году с двоякой целью – противостоять торговле людьми и обеспечить соблюдение установленного США эмбарго на поставки оружия в Ливию. Впрочем, лишь немногие наблюдатели считают, что новая миссия окажет большое влияние на развитие событий, поскольку военно-морские силы ЕС будут развернуты, как минимум, в 100 километрах от ливийского побережья.

Принятое решение об направлении ограниченной миссии в строго определенную зону стало единственным способом преодолеть противодействие развертыванию военных кораблей со стороны ряда европейских лидеров во главе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Австрийский лидер в течение нескольких недель утверждал, что размещение судов в Средиземном море будет действовать как «фактор притяжения» для мигрантов, пытающихся достичь Европы из Ливии.

По мере роста опасений, что Европа может увидеть новый массовый приток искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки — благодаря политическим беспорядкам в Ливане и поддерживаемому Россией наступлению войск сирийского президента Башара Асада, критики планируемой миссии стали заявлять, что миссия быстро превратится из способа обеспечения соблюдения эмбарго в инструмент спасения мигрантов.

Напомним, что операция «София» была названа в честь девочки, родившейся в 2015 году у матери-сомалийки, находившейся на борту германского корабля. Мать дала девочке имя «София» по совету врачей, пришедших к ней на помощь.

В недавнем интервью Себастьян Курц предупредил, что военно-морская миссия станет «билетом в Европу для тысяч нелегальных мигрантов». Он сказал корреспонденту немецкой газеты Die Welt, что суда неизбежно будут способствовать притоку новых мигрантов. Согласно нормам международного права, корабли — военные или гражданские — обязаны спасать людей, терпящих бедствие на море.

Франция и Италия поддерживают противоборствующие стороны в давно продолжающемся ливийском длительном конфликте. Напомним, что борьба идет между международно признанным правительством, базирующимся в Триполи и пользующимся поддержкой Рима, и силами с востока Ливии, которыми командует генерал Халифа Хафтар и которые поддерживает Париж. По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, «морские силы будут выведены из любого района, если их присутствие привлечет мигрантов.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что если корабли ЕС окажутся «фактором притяжения» для мигрантов, отчаянно пытающихся добраться до Европы, то «миссия будет остановлена». В прошлом месяце в Берлине лидеры ЕС присоединились к другим державам, включая Турцию, Катар и Россию, договорившись сделать все необходимое для соблюдения эмбарго на поставки оружия и соблюдения прекращения огня.

На прошлой неделе Генеральный секретарь США Антониу Гутерриш сказал, что «глубоко разочарован тем, что происходит в Ливии». Он добавил: «Правда состоит в том, что эмбарго Совета Безопасности продолжает нарушаться». В воскресенье заместитель спецпредставителя США по Ливии Стефани Уильямс охарактеризовала эмбарго на поставки оружия как «шутку».

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелл заявил, что надеется, что новая миссия начнет действовать к концу марта. Боррелл критически отнесся к позиции Курца, подчеркнув, что со стороны Австрии, страны, не имеющей выхода к морю и военно-морского флота, нелепо блокировать возрождение операции «София». Но в понедельник он перешел на более примирительный тон, отметив, что некоторые государства-члены ЕС высказывают «законные опасения» по поводу «потенциального воздействия на миграционные потоки».