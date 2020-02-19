Олег Знарок: одна из причин поражения от «Торпедо» – не оптимальный состав

19.02.2020, 8:30, Новости дня

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" (2:3).

"У нас сегодня игра не получилась, а добавить больше и нечего, – сообщил Знарок, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Не хватило эмоций, которые оставили в выездной серии? Не в этом дело, хотя игры на выезде были очень сложные. Одна из причин сегодняшнего поражения – то, что состав был не оптимальным".

"Спартак" потерпел два поражения в последних пяти играх и с 72 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Торпедо", прервавшее серию из трех поражений, в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе 60 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи в четверг, 20 февраля, примут казанский "Ак Барс", а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с петербургским СКА.



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