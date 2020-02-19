VOAэкспресс 18 февраля 2020  

19.02.2020, 8:30, Новости дня

Трамп помиловал

Президент США Дональд Трамп помиловал нескольких известных преступников. Как пояснил Белый дом, он «смягчил приговоры четырем лицам, которые выплатили свои долги обществу и, находясь в заключении, работали над тем, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих».

  • Вероятно, наибольшее внимание вызвало сокращение срока заключения Рода Благоевича. Благоевич, демократ и бывший губернатор штата Иллинойс, был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинениям в коррупции и мошенничестве.
  • Одним из известнейших преступлений Благоевича была попытка «продать» место в Сенате от штата Иллинойс, освободившееся после того, как сенатор Барак Обама был избран президентом в 2008 году. Согласно закону, если место сенатора освобождается, губернатор должен назначить нового сенатора, который выполняет эти обязанности до следующих выборов. Благоевич вел переговоры о том, что место в Сенате получит тот, кто предложит за него крупнейшую сумму.
  • Благоевич провел в тюрьме 8 лет из 14-ти.

Трамп также помиловал бывшего комиссара полиции Нью-Йорка Бернарда Керика, получившего срок за мошенничество и ложь под присягой, банкира Майка Милкена (был осужден за мошенничество) и Эдди Ди Бартоло, бывшего владельца профессионального футбольного клуба San Francisco 49ers, приговоренного к крупному штрафу за недонесение о взятке.

Безос и климат

Глава компании Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда в поддержку ученых, активистов и организаций, которые занимаются борьбой с изменениями климата. Как сообщил Безос в своем Instagram, «для начала» он планирует выделить 10 млрд долларов. Фонд под названием Bezos Earth Fund начнет выдавать гранты этим летом. Состояние Безоса оценивается в 130 млрд долларов.

Беларусь, Россия и Запад

В интервью «Голосу Америки» Йорг Форбриг, директором программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла, поделился прогнозами о том, как будут развиваться отношения Минска, Москвы и Вашингтона:

  • Никакого разворота Лукашенко в сторону Запада нет.
  • Да, произошла нормализация дипломатических отношений между Беларусью и Европейским Союзом, и этот процесс продолжается уже с 2015 года. Это стало прямым ответом на события в Украине.
  • ЕС был готов на сближение, понимая, что на данном этапе важно как-то поддержать суверенитет Беларуси и выйти из замороженных отношений. И теперь, годы спустя, Соединенные Штаты делают то же самое.
  • Вопрос заключается в том, могут ли эти отношения пойти дальше?
  • Для дальнейшего прогресса они должны быть подкреплены чем-то более существенным, наличием определенных направлений сотрудничества.
  • И здесь перспективы невелики.

Российские дворняги в США

История о том, как волонтеры спасают бездомных животных и находят бездомным собакам из России новых хозяев в США.



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