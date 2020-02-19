Неисправное обновление Windows 10 удаляет файлы и сбрасывает настройки

19.02.2020, 8:30, Новости дня

Пользователи массово жалуются на новейшее обновление Windows 10, вызывающее сбой в работе операционной системы. Из сообщений на форуме поддержки Microsoft следует, что апдейт KB4532693 влечет за собой удаление файлов и сброс пользовательских настроек.

Судя по жалобам, последнее обновление «десятки», вышедшее 11 февраля, может стирать все файлы, сохраненные на рабочем столе. Кроме того, меню «Пуск» может открываться в исходном состоянии — как после установки Windows 10 с нуля, со всеми настройками, выставленными по умолчанию. Часть пользователей также пишет, что апдейт переименовывает и перемещает их учетную запись, из-за чего найти старые файлы становится невозможным.

«Спасибо, Microsoft, за последние обновления, которые полностью стирают мои настройки из системы при каждом запуске. Все вернулось к базовым настройкам, — негодует один из пострадавших. — Вся информация и настройки также удаляются из каждой программы, а из некоторых пропадают настройки клавиатуры, языка, разрешения экрана — все исчезает. Теперь обновления отключены».

«Мой рабочий стол чист, иконки пропали, панель задач и меню ‘Пуск’ также пусты, — жалуется другой. — Я удалил апдейт, но данных все равно нет, нигде не могу их найти».

В Microsoft ответили, что в курсе ситуации, но рассылку обновления пока не прекратили, пишет Windows Central. В качестве решения компания предлагает завести новую учетную запись и перенести туда информацию из временного профиля (файла в папке C:Users, заканчивающегося на .000 или .bak), который создается по ошибке.

Ранее на этой неделе Microsoft отозвала другое обновление (KB4524244), также вышедшее 11 февраля. Из-за этого апдейта, который должен был устранить уязвимость, затрагивающую сторонние менеджеры загрузки UEFI, может не работать функция перезагрузки системы. Неисправный патч разработчики посоветовали удалить, пообещав вскоре выпустить новую версию.

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Вести.Hi-tech



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