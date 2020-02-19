Юрий Антонов о своём советском «богатстве»: «Не надо клеить мне ярлыки»

19.02.2020, 8:30, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель, поэт и композитор Юрий Антонов прокомментировал слухи о своём советском «богатстве». Музыкант констатировал, что никогда не был бедным, но и «подпольным миллионером» тоже себя не считал, однако именно такой «ярлык» ему в своё время «приклеили».

Юрий Антонов был одним из самых востребованных советских эстрадных артистов, и, вероятно, поэтому многие считали, что он невероятно богат. Однако музыкант уверяет, что около 80% информации, написанной об известных людях в Сети – неправда, не стоит всему верить и «клеить ярлыки». Антонов не испытывал нужды в деньгах, но никогда не придавал им особого значения, так как в СССР к большому богатству мало кто стремился, из-за отсутствия возможности потратить средства на что-то «особенное и роскошное».

75-летний музыкант вспоминает, что получал неплохие гонорары, поэтому старался не экономить на двух вещах – парфюмах и одежде. Он покупал костюмы и пиджаки, привезённые «фарцовщиками», хотя импортные вещи тогда стоили дорого. У них же Юрий Антонов зачастую приобретал духи и любил, когда эти ароматы замечали привлекательные девушки.