Дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин определилась с выбором профессии

19.02.2020, 8:21, Разное

Отечественный исполнитель, композитор и музыкант Денис Клявер в одном из недавних интервью пояснил о 15-летней дочери Эвелин, рождённой в отношениях с экс-участницей группы «Гости из будущего» Евой Польны. Девочка уже определилась с выбором профессии и мечтает заниматься компьютерной графикой.

Денис Клявер признаётся, что старшие дети – сын Тимофей и дочь Эвелин – творческие личности. Парень сейчас проходит службу в армии, а затем планирует приобретать профессию актёра, но при этом отлично проявляет себя в музыке и нередко делится с отцом записями исполненных песен. По словам Клявера, Эвелин также определилась с занятием, в котором хочет «найти себя». Девочка, скорее всего, будет приобретать связанную с компьютерной графикой профессию, так как уже имеет собственные наработки в этой сфере.



Ева Польна и Денис Клявер нередко общаются, обсуждая будущее совместной дочери. Родители видят в девочке яркость, многогранность и неординарность, поэтому не пытаются навязывать ей свой мнение, запрещая заниматься творчеством, а, напротив, всячески поощряют желания Эвелин.