Дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин определилась с выбором профессии

19.02.2020, 8:21, Разное

Отечественный исполнитель, композитор и музыкант Денис Клявер в одном из недавних интервью пояснил о 15-летней дочери Эвелин, рождённой в отношениях с экс-участницей группы «Гости из будущего» Евой Польны. Девочка уже определилась с выбором профессии и мечтает заниматься компьютерной графикой.
Денис Клявер признаётся, что старшие дети – сын Тимофей и дочь Эвелин – творческие личности. Парень сейчас проходит службу в армии, а затем планирует приобретать профессию актёра, но при этом отлично проявляет себя в музыке и нередко делится с отцом записями исполненных песен. По словам Клявера, Эвелин также определилась с занятием, в котором хочет «найти себя». Девочка, скорее всего, будет приобретать связанную с компьютерной графикой профессию, так как уже имеет собственные наработки в этой сфере.

Ева Польна и Денис Клявер нередко общаются, обсуждая будущее совместной дочери. Родители видят в девочке яркость, многогранность и неординарность, поэтому не пытаются навязывать ей свой мнение, запрещая заниматься творчеством, а, напротив, всячески поощряют желания Эвелин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Чёрный кофе может снижать уровень сахара в крови и риск развития диабета

20.12 / Все оттенки серого

21.01 / Ксения Собчак частично проникла в тайну внешности блогера ТехноСергея

11.01 / Бортовые самописцы сбитого украинского лайнера решили отправить во Францию для расшифровки

28.01 / Ольга Кабо в честь дня рождения рассказала о совете от Иннокентия Смоктуновского

08.12 / Анна Семенович опьянила россиян шикарным видом

10.02 / Вадим Манукян осудил жалобы звезд по поводу низких пенсий

04.05 / Мнение: Защита от дисбаланса

12.12 / «Полностью парализован»: неутешительный прогноз о положении Трампа

19.02 / Модельер Янис Чамалиди: «У Ольги Бузовой абсолютно отсутствует вкус»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика