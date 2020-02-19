Экран смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим в мире

19.02.2020, 8:21, Разное

Эксперты признали экран Samsung Galaxy S20 Ultra лучшим на мировом рынке девайсов. Представители организации DisplayMate опубликовали результаты исследования на своем сайте.

Всего было проведено 12 тестирований, касающихся яркости, контрастности и отражательной способности. Экран был проверен посредством спектрорадиометра, сравнивающего длину и амплитуду световых волн с очень точным показателем. В итоге эксперты присудили смартфону Galaxy S20 Ultra самый высший балл – А+. Помимо высокой контрастности дисплея, его яркость колебалась от 823 до 1342, максимальный показатель у флагманских iPhone 11 Pro и OnePlus 7 Pro был почти на треть меньше.

Девайс оснащен 6,9-дюймовой диагональю, матрицей Dynamic AMOLED, поддерживающей HDR+ и частоту в 120 Гц. Аппаратной основой является процессор Exynos 990, количество оперативной и постоянной памяти составляет 12 и 256 Гб соответственно. Тройная камера получила стократный зум и датчики на 108+48+12 Мп. Премьера Samsung Galaxy S20 Ultra состоялась неделю назад. На российском рынке смартфон стоит около 100 000 рублей.