Apple в ближайшие несколько лет будет использовать в iPhone 5G-модемы от Qualcomm

19.02.2020, 8:21, Разное

Недавно в Сети появилась часть письменного соглашения, заключённого в минувшем году американским технологическим гигантом Apple и компанией Qualcomm. Согласно сведениям, указанным в документе, в ближайшие несколько лет в новых моделях iPhone будут использоваться исключительно 5G-модемы Snapdragon.
К примеру, в ожидаемом поклонниками «яблочного» бренда iPhone 12 будет использоваться 5G-модем Snapdragon X55 от Qualcomm. В дальнейшем условия соглашения между компаниями предусматривают продолжение сотрудничества в данной области и выпуск купертиновцами смартфонов с модемами SDX55, 60, 65 и 70. Даже с учётом их ежегодного выпуска Apple как минимум ещё 3 года не сможет выпускать устройства с другими модемами.

Ранее появлялась информация о том, что к концу текущего года Apple может представить девайс с 5G-модемом, разработанным собственными инженерами. Однако, как можно понять из документа, подобного дебюта в ближайшие годы ожидать не стоит из-за договорённости с Qualcomm.



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