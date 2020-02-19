Погода в Москве второй день подряд бьет рекорды

19.02.2020, 8:19, Новости дня

В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшими дождями, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, возможно обновление рекорда 95-летней давности, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Волосюк рассказала, что в Москве «будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками, с небольшими дождями». В течение дня «столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов», в столичном регионе +1…+6, передает РИА «Новости».

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Отмечается, что «температурный режим остается аномально высоким, среднесуточная температура прогнозируется более чем на 10 градусов выше нормы», потому «не исключено обновление рекорда максимальной температуры, который держится уже 95 лет, в 1925 году в нашем городе была зафиксирована температура +3,7».

Накануне, во вторник, был установлен новый температурный рекорд, температура воздуха в Москве достигла отметки +6 градусов.

Предыдущий рекорд держался с 1949 года, когда была зафиксирована температура +4,4.

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