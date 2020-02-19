Мексиканца в США обвинили в «работе на Россию»

19.02.2020, 8:19, Новости дня

Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, арестован по обвинению в работе на российские власти на территории США, информирует американский минюст.

Согласно документам, представленным ведомством в суде, некий российский чиновник якобы завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида. При этом чиновник якобы велел Фуэнтесу не снимать квартиру на свое имя и не сообщать семье об их встречах, передает РИА «Новости».

В минюсте добавили, что через какое-то время мексиканец отправился в Россию, где доложил о выполнении поручения. По версии американцев, стороны условились о новой встрече.

Во время следующей встречи в феврале 2020 года Фуэнтесу якобы поручили найти машину некоего чиновника правительства США и узнать номер этого автомобиля. 13 февраля Фуэнтес прибыл в Майами из Мехико, а уже на следующий день стал следить за машиной американского чиновника. Этим он и привлек внимание охраны здания, где проживал чиновник. Внятно объяснить, зачем он фотографирует номер авто, мексиканец не смог.

Тогда его не задержали. Это произошло спустя два дня в аэропорту Майами, откуда Фуэнтес вместе со знакомой пытался вылететь в Мехико. В телефоне девушки (в папке недавно удаленных фото) обнаружили фотографию номерного знака того самого автомобиля. Мексиканец сначала сказал, что попросил девушку сделать фото, но когда проверили его телефон и нашли там такое же изображение в отправленных фото, он признался, что фотографировал по заказу «российского чиновника».

«Согласно судебным документам, сообщения на телефоне Фуэнтеса свидетельствовали о том, что инициатором и руководителем встреч был российский чиновник», – сообщили в минюсте.

Предварительное заседание суда в Майами по делу мексиканца назначено на 21 февраля, предъявление обвинения Фуэнтесу назначено на 3 марта.



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